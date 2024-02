Ideaya Biosciences Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Ideaya Biosciences-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 29,21 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 44,29 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +51,63 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 39,42 USD, was einem Abstand von +12,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass dieser bei 59,55 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 41,49 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Ideaya Biosciences-Aktie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 6 Bewertungen mit "Gut", 0 mit "Neutral" und 0 mit "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 30,17 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 44,29 USD eine mögliche negative Veränderung um -31,89 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Ideaya Biosciences-Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ideaya Biosciences die Einstufung: "Gut".