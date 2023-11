Ideaya Biosciences Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI von Ideaya Biosciences beträgt 39,19, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

Sentiment und Buzz: Ein weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität von Ideaya Biosciences zeigt nur eine schwache Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten 7-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Ideaya Biosciences vergeben, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Der aktuelle Kurs von 31,17 USD wird von den Analysten als eine Entwicklung von -3,75 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 30 USD eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.