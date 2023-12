Ideal Power-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von Ideal Power, wie aus der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien hervorgeht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ideal Power daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten Ideal Power in den letzten zwei Wochen als besonders negativ. Im Gegensatz dazu überwogen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Ideal Power-Aktie beträgt derzeit 10,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,99 USD liegt, was einer Abweichung von -11,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,49 USD, wodurch sich ein anderes Rating für Ideal Power ergibt und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird Ideal Power auf Basis dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysten schätzen die Aktie von Ideal Power langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 1 die Aktie als "Gut" einstuft. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ideal Power, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 18 USD, was einer Erwartung von 100,22 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

