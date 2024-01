Ideal Power Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Ideal Power-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ideal Power. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 122,8 Prozent vom letzten Schlusskurs von 8,079 USD bedeutet. Somit erhält die Ideal Power-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ideal Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,079 USD liegt daher deutlich darunter (-18,8 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-3,01 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ideal Power-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ideal Power zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 53,86 Punkten und der RSI25 bei 55,53 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Basiswerte führt. Insgesamt erhält die Ideal Power-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den "Buzz" im Netz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen zu Ideal Power in den letzten Monaten gering war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Ideal Power-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.