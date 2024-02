Ideal Power Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Ideal Power in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Diskussionen über Ideal Power waren weniger als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ideal Power-Aktie zeigt einen Wert von 78, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 61,24, so ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Schlecht"-Rating für Ideal Power.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Ideal Power von Analysten insgesamt mit 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 164,71 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Ideal Power-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.