Ideal Power Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie der Ideal Power wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Einstufung versehen. Die langfristige Einstufung wird als "Gut" bewertet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ideal Power, und das Kursziel liegt im Mittel bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 119,24 Prozent bedeutet. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Gut". Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung des aktuellen Kurses von -18,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Das Stimmungsbild zu Ideal Power hat sich positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt bei Ideal Power weder "überkauft" noch "überverkauft" an und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Faktoren eine "Neutral"-Bewertung für Ideal Power.

