Idea Consultants Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Idea Consultants liegt bei 46,37 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 26,19 und wird als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Idea Consultants-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage mit einem Wert von 1705,51 JPY bewertet wird, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

