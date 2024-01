Idea Consultants Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse von Idea Consultants-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 1664,58 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1771 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Hingegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1702,16 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,04 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Idea Consultants auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt die Untersuchung der Aktie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie der kaum vorhandenen Stimmungsänderung. Das langfristige Stimmungsbild der Aktie wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 35,96, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.