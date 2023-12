Idea Consultants Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Idea Consultants betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,95 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,64 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Idea Consultants-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1650,91 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1669,8 JPY) führt zu einer ähnlichen Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Für Idea Consultants zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt eine neutrale Haltung gegenüber Idea Consultants in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Idea Consultants auf der Basis der verschiedenen Analysen somit eine "Neutral"-Bewertung.