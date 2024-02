Idacorp Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Analysten bewerten die Aktie von Idacorp langfristig betrachtet als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 102,67 USD, was einer Erwartung von 13,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 90,73 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Idacorp derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 98,42 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (90,73 USD) um -7,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 94,52 USD weist eine Abweichung von -4,01 Prozent auf, was die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Idacorp derzeit eine Rendite von 3,31 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Idacorp eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Idacorp daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.