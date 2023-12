Idacorp Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie von Idacorp wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Idacorp. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 102,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,15 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird die Idacorp derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 101,49 USD, was einer Abweichung von -2,87 Prozent vom aktuellen Kurs von 98,58 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 97,12 USD deutet auf einen "Neutral"-Wert hin.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Idacorp liegt bei 55,31, was weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 41 signalisiert ein neutrales Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Idacorp aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 18,36 als "Gut" eingestuft. Dieser Wert liegt 85 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (125,21), was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".