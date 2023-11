Idacorp Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Idacorp verläuft aktuell bei 101,8 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 95,57 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -6,12 Prozent aufgebaut, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 95,97 USD, was einer Differenz von -0,42 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Idacorp-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index ordnet der Idacorp-Aktie ein Neutral-Titel zu. Mit einem Wert von 82,99 für den RSI7 ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung, während der Wert von 48,98 für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Idacorp mit einer Rendite von 0,11 Prozent mehr als 48 Prozent darunter. Die "Stromversorger"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 48,08 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Idacorp mit 47,97 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Idacorp beträgt 3,31 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (2,81) für diese Aktie liegt. Daher erhält Idacorp eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.