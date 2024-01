Idacorp Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index für die Aktie von Idacorp zeigt eine neutrale Einstufung. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Idacorp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,08 und für den RSI25 von 42,64, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Idacorp-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Idacorp. Der GD200 des Wertes verläuft bei 101,13 USD, während der Kurs der Aktie bei 98,92 USD liegt, was einer Abweichung von -2,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 97,57 USD resultiert in einer Abweichung von +1,38 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Idacorp bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,36 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 129 liegt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.