Idacorp Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Anlegerstimmung zu Idacorp war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Idacorp daher eine neutrale Bewertung von unserer Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Stromversorger" verzeichnete Idacorp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,84 Prozent, was einer Unterperformance von -12,68 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine durchschnittliche Rendite von -0,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Idacorp 12,68 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Idacorp-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 96,96 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 89,92 USD liegt, was einer Abweichung von -7,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Zusätzlich zur Performance und technischen Analyse wurden auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zu Idacorp in den sozialen Medien war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Idacorp führt.