Iconovo Aktie: Das war abzusehen!

Die Iconovo-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 8,02 SEK gehandelt, was einen Rückgang von -10,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich auch hier eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -43,28 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz keine auffälligen Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Iconovo-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 66, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,63 ebenfalls im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen über die Iconovo-Aktie stattgefunden haben. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse des Anleger-Sentiments.