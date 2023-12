Iconovo Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aktie von Iconovo wurde in letzter Zeit charttechnisch betrachtet und erhielt dabei eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,91 SEK, während der aktuelle Kurs bei 9,18 SEK liegt, was einer Abweichung von -61,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,26 SEK über dem aktuellen Kurs (9,18 SEK), was einer Abweichung von -10,53 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Iconovo-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv in Bezug auf das Unternehmen Iconovo. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion über Iconovo gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Handelstage zeigt, dass die Iconovo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

