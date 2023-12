Iconic Minerals Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Iconic Minerals-Aktien verzeichnen einen aktuellen Kurs von 0,03 CAD, der laut der technischen Analyse einen Abstand von -57,14 Prozent zum GD200 (0,07 CAD) aufweist und somit als "Schlecht"-Signal einzustufen ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,04 CAD, was wiederum einen Abstand von -25 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Iconic Minerals beträgt derzeit 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 57,14 und wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei sowohl positive als auch negative Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen Iconic Minerals gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Iconic Minerals in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, wodurch das Unternehmen ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.