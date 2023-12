Iconic Brands-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktienanalyse von Iconic Brands zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,8 % als schlecht eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, da in diesem Zeitraum kaum Änderungen festzustellen sind.

Die Anwendung des Relative-Stärke-Index ergibt gemischte Bewertungen. Der RSI7 von Iconic Brands liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass das Unternehmen überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Anlegerstimmung hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt eher negative Bewertung der Aktie von Iconic Brands in Bezug auf die Dividende, das Sentiment und die Anlegerstimmung.