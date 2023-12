Iconic Brands Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Analyse von Iconic Brands zeigt starke negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, was auf eine getrübte Stimmung in den letzten Wochen hindeutet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Iconic Brands mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (3,85 %) deutlich niedriger, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Iconic Brands-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI führt. Allerdings ist der RSI25 bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie war überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.