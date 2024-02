Iconic Brands Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Dividendenrendite für Iconic Brands beträgt derzeit 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Iconic Brands als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Iconic Brands-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7 und einen Wert von 50 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Iconic Brands war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für Iconic Brands eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher wird Iconic Brands insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.