Jubelsturm bei Codorus Valley-Anlegern!

Die Aktie von Codorus Valley wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 7,2 liegt die Aktie insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,58 liegt. Die fundamentale Analyse bewertet die Aktie daher als "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Codorus Valley eine Dividendenrendite von 3,3 % aus, was 135,5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,81 %. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Mit einem aktuellen Wert von 65,62 wird die Codorus Valley-Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 23, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie damit in Bezug auf den RSI die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der aktuelle Kurs der Codorus Valley-Aktie um +23,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt und um +15,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Daraus resultiert eine insgesamt positive Bewertung für das Unternehmen aus charttechnischer Sicht.