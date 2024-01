Iconic Brands Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Iconic Brands in den sozialen Medien festgestellt werden. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz. Trotzdem wurde keine signifikante Veränderung in der Diskussionsfrequenz festgestellt.

Das Anleger-Sentiment, das durch Diskussionen in sozialen Medien entsteht, war in den letzten zwei Wochen besonders negativ in Bezug auf Iconic Brands. Es gab jedoch auch Tage, an denen positive Themen vorherrschten. Aktuell ist die Stimmung neutral, da vor allem positive Themen diskutiert werden.

Die Dividendenrendite der Iconic Brands-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Iconic Brands-Aktie liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ist mit 100 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung für Iconic Brands aufgrund der aktuellen Stimmung, der Dividendenpolitik und des RSI.