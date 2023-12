Icon Energy Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die Bewertung von Icon Energy -Australia hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Icon Energy -Australia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,005 AUD deutlich darunter liegt, wird die Aktie dementsprechend als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analyse der Stimmung durch weiche Faktoren wie soziale Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daraus resultiert eine Einstufung der Aktie als "Neutral".

Schließlich zeigt der Relative Strength-Index einen Wert für den RSI7 von 50 und einen Wert für den RSI25 von 54,55, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Icon Energy -Australia-Aktie sowohl hinsichtlich des Sentiments und Buzz als auch im Rahmen der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.