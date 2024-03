Icon Energy Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Icon Energy -Australia-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Dabei ergibt sich ein Durchschnitt von 0,01 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,006 AUD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht, und somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD zeigt einen Rückgang des Schlusskurses um 40 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Icon Energy -Australia-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung nach der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Icon Energy -Australia zeigen weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Dadurch wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verzeichnet die Aktie eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien und erfährt nur geringfügige Stimmungsänderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Icon Energy -Australia bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.