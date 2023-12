Icon Culture Global Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Icon Culture Global liegt bei 3,13, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 26,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Icon Culture Global war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie vom Redaktionsteam mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Icon Culture Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,3 HKD auf. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,81 HKD um +170 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,43 HKD) liegt mit einem Abweichung von +88,37 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Icon Culture Global in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

