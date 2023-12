Icon Culture Global Aktie: Geht es jetzt los?

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Icon Culture Global als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Icon Culture Global-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 55,17 und ein RSI25-Wert von 32,32, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,31 HKD für den Schlusskurs der Icon Culture Global-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,78 HKD, was einer positiven Abweichung von 151,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,48 HKD um 62,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Icon Culture Global-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo die Icon Culture Global-Aktie weder besonders positiv noch negativ bewertet wird. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder mit positiven noch mit negativen Themen rund um Icon Culture Global stark beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den Relative Strength-Index, die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie das Anleger-Sentiment für die Aktie von Icon Culture Global.