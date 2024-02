Icon Culture Global Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Icon Culture Global-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim 25-Tage-RSI, der einen Wert von 57,94 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für die Icon Culture Global-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Icon Culture Global-Aktie mit 0,64 HKD einen Abstand von +72,97 Prozent zum GD200 (0,37 HKD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,64 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Icon Culture Global-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie.