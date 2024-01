Icon Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Icon":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl für die Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Icon weist ein aktuelles KGV von 43 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" durchschnittlich ein KGV von 104 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Icon daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Icon liegt bei 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Icon in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 35,06 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige 7-Tage-RSI für Icon liegt bei 86,49, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 55,22 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Icon gemischte Bewertungen basierend auf den vorgestellten Kriterien.