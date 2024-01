Icon Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Icon hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 25,43 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Icon eine Underperformance von -1,28 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 17,21 Prozent im letzten Jahr, wobei Icon 6,94 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Icon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger von Icon. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Icon diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 43,36 und liegt damit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) von 104. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Icon-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 298 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 5,27 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Icon von den Analysten ein "Gut"-Rating.