Icom Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Icom-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3068,4 JPY liegt. Dies entspricht einem positiven Abstand von +17,65 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3610 JPY und wird daher als "Gut" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3350,6 JPY, was einem Abstand von +7,74 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Beurteilung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zur Icom-Aktie zeigen derzeit keine klare Richtung in der Anlegerkommunikation. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, weshalb das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Anlegerstimmung bezogen auf die Icom-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Icom-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie weiterhin mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Icom-Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen mit 22,06 positiv bewertet wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 34,51 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut".