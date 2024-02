Icom Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Icom-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 63,51 beträgt. Auch hierbei wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Icom.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt mehrheitlich negative Meinungen zu Icom veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt, auch wenn sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Icom beschäftigt hat.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Icom derzeit bei 3215,02 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3410 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,06 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3526,6 JPY, was die Aktie mit -3,31 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Somit erhält die Aktie eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird Icom als "Neutral" eingestuft, da die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit für die Icom-Aktie eine überwiegend "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.