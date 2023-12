Icom Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für die Aktie von Icom beträgt derzeit 41,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), beträgt der Wert 57, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Icom wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien können die Aktienkurse beeinflussen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden zu Icom ergab überwiegend positive Kommentare, während in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Icom-Aktie ein Durchschnitt von 3000,44 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3230 JPY, was einer positiven Veränderung von 7,65 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Icom-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.