Icicle Holdings Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Sv Vision-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,035 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -12,5 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 bei 0,04 HKD, was ebenfalls zu einer Abweichung von -12,5 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein neutraler Wert von 50, sowohl bei einer Betrachtung über 7 Tage als auch über 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und das Interesse an Sv Vision in den sozialen Medien in den letzten Tagen unverändert blieb.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung bei der Analyse der Sv Vision-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung.