Icici Bank ADR Aktie: Alles nach Plan!

Die Icici Bank-Aktie wird aktuell einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet wird. Dabei liegt der aktuelle Wert bei 935,3 INR, was 10,52 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 1033,65 INR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 948,12 INR über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Icici Bank-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Des Weiteren wurde die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Bewertungen überwiegend positiv waren und auch positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer Faktor, der in die Analyse einbezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Im Gegensatz dazu weist der RSI25 darauf hin, dass die Icici Bank-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zuletzt wurde das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien analysiert. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage der Aktie ergeben haben. Jedoch wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Icici Bank-Aktie auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating, da weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Icici Bank-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.