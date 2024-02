Ichor Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Ichor. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, was auf positive Diskussionen hinweist, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ichor im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen eine niedrigere Dividendenrendite aus. Basierend auf den aktuellen Kursen beträgt die Rendite 0 %, was 2,15 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,15 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien weist die Aktie von Ichor ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 133,64 auf, was 83 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentalen Kriterien die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt hingegen positive Aspekte. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ichor-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 32,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 45,48 USD liegt, was einer Abweichung von +41,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Ichor-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine negative Bewertung in Bezug auf die Dividende und die fundamentalen Kriterien.