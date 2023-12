Ichor Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an vier Tagen eine positive Stimmung und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ichor. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 96, was bedeutet, dass die Börse 96,39 Euro für jeden Euro Gewinn von Ichor zahlt. Dies ist 38 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Ichor in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ichor liegt bei 36,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".