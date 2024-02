Ichor Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Analysten sind sich einig, dass die langfristige Meinung zur Ichor-Aktie "gut" ist. Es wurden insgesamt 1 positive Bewertung und keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 42 USD, was einer erwarteten Performance von -6,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie insgesamt als "schlecht" eingestuft, während wir als Redaktion das Rating "neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Ichor im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 21,31 Prozent erzielt hat, was jedoch 554 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Ichor mit 3853,07 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Ichor veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Ichor, was insgesamt zu einer "gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ichor-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 21,5 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 29,7 Punkte) als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher positive Einschätzung für die Ichor-Aktie auf Basis der Analystenmeinungen, des Branchenvergleichs, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.