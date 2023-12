Ichor Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen Ichor hat gemäß der jüngsten Bewertung unserer Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,25 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ichor-Aktie insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" bewertet wurden. Die zusammengefasste Bewertung ergibt ein "Gut"-Rating. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Ichor aus dem letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 37,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 21,32 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Meinungen und Stimmungen zu Ichor in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen waren größtenteils positiv. Auch die Diskussionen der letzten Tage bezogen sich überwiegend auf positive Themen, was für eine angemessene Bewertung des Unternehmens durch die Anleger spricht.

In der technischen Analyse erreicht die 200-Tage-Linie (GD200) der Ichor aktuell 30,88 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 30,91 USD, was einen Abstand von +0,1 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,51 USD, was einer aktuellen Differenz von +16,6 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

