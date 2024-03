Ichinen Holdings Aktie: Das liegt auf Eis

Die Ichinen-Aktie wird derzeit von Experten charttechnisch bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1450,05 JPY, was einer Abweichung von +13,31 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1610,22 JPY, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,04 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ichinen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ichinen wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält Ichinen eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ichinen wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,38 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Ichinen weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Ichinen-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.