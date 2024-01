Ichiken Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Ichiken-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2027,17 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 2319 JPY lag, was einer Abweichung von +14,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 2217,36 JPY, was einer Abweichung von +4,58 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Ichiken-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte bei Ichiken in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Ichiken in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Relative Strength-Index (RSI) wird die Ichiken-Aktie als überverkauft eingestuft, mit einem RSI-Wert von 13,01 über 7 Tage betrachtet. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich hingegen ein RSI-Wert von 45, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Ichiken-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating ergibt, das Sentiment und die Anlegerstimmung jedoch neutral sind. Der RSI deutet auf eine überverkaufte Situation hin, während die Diskussionsstärke als neutral bewertet wird.