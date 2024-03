Ichiken Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ichiken als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ichiken-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 57,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 bei 45,79 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv für Ichiken waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Ichiken in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ichiken festgestellt wurde. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion haben keine signifikanten Unterschiede gezeigt, weshalb in diesem Punkt eine Bewertung von "Neutral" erfolgt. Insgesamt erhält Ichiken daher in dieser Stufe ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass Ichiken derzeit als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2149,92 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2454 JPY liegt, was einer Abweichung von +14,14 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 2389,34 JPY, was einer Abweichung von +2,71 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält Ichiken daher in dieser Hinsicht ebenfalls ein Rating von "Gut".