Ichigo Office Reit Investment Aktie: Was könnte passieren?

Die Ichigo Office REIT Investment Corp wird derzeit mit einem Kurs von 84300 JPY gehandelt, was einem Rückgang von -1,24 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Ichigo Office REIT Investment Corp in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität bei Ichigo Office REIT Investment Corp ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ichigo Office REIT Investment Corp liegt derzeit bei 44 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Ichigo Office REIT Investment Corp-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.