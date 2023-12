Ichibanya Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Relation von Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarkts. Die Bewertung von Ichibanya basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 73,33 Punkten, was bedeutet, dass die Ichibanya-Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Ichibanya weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ichibanya für diesen Punkt unserer Analyse also eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt und der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt werden betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Ichibanya-Aktie beträgt derzeit 5321,58 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5291,4 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung wird Ichibanya also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Ichibanya werden über die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung ausgewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ichibanya in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Ichibanya daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Ichibanya von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.