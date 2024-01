Ichibanya Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ichibanya liegt bei 41,94, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger aus dem letzten Monat keine signifikante Veränderung, weshalb die Bewertung hier ebenfalls "Neutral" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5351,38 JPY für den Schlusskurs der Ichibanya-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5210 JPY, was einer Abweichung von -2,64 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Ergebnisse und führen zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen mehrheitlich neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen über das Unternehmen Ichibanya. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.