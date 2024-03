Ichibanya Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Ichibanya-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1111,26 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1212 JPY lag, was einer Abweichung von +9,07 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (1204,2 JPY) zeigt sich eine ähnliche Bewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ichibanya-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen bezüglich Ichibanya neutral, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ichibanya liegt bei 37,84 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In puncto Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ichibanya in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Ichibanya-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Stimmung und des RSI eine "Neutral"-Bewertung.