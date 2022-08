Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Do Kwon, Gründer von Terraform Labs, sprach kürzlich mit dem Kryptowährungsmedienunternehmen Coinage in Singapur — sein erstes Medieninterview seit dem Zusammenbruch von Terra Luna Anfang dieses Sommers. Hier's, was er diskutiert hat: Bevor Terra zusammenbrach, kauften Kwon und Terraform Labs Bitcoin im Wert von Milliarden Dollar und versuchten, den Stablecoin UST des Ökosystems durch einen Korb von Vermögenswerten zu stützen,… Hier weiterlesen