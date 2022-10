Ich glaube, jetzt 1.000 Euro in diese DAX-Dividendenaktie zu investieren ist kein Fehler (es winken 65 Euro Dividende!)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Jetzt 1.000 Euro in eine DAX-Aktie investieren? Im Endeffekt sollte man sich auch jetzt selektiv überlegen, in welchen Namen man wirklich investieren möchte. Zwar gibt es gute, günstige Top-Aktien aus unserem heimischen Leitindex. Aber die Qual der Wahl ist stets, welcher Name der attraktivste ist.

Ob die Allianz-Aktie (WKN: 840400) im Moment das mitbringt, das ist eine andere Frage, die man sich definitiv stellen sollte. Für mich ist es jedoch kein Fehler, genau das jetzt zu tun. Rein rechnerisch würden unter anderem 65 Euro Dividende winken. Aber es gehört auch ein Value- und ein Wert-Versprechen dazu. Sehen wir uns das etwas näher an.

1.000 Euro in die DAX-Aktie Allianz: Darum kein Fehler!

Im Endeffekt ist die Allianz als DAX-Aktie ein großer Akteur. Es handelt sich um Europas größten Versicherer, der als solcher einen enormen Umsatz und ein solides Ergebnispotenzial zu bieten hat. Zwar belasten im Moment einzelne Dinge wie die Structured Alpha Causa, die Abschreibung des Russland-Geschäfts und weitere Kleinigkeiten. Trotzdem gibt es weiterhin 6,5 % Dividendenrendite und die Aussicht darauf, dass die Dividende je Aktie sukzessive weiterwächst.

Das Management des Versicherers spricht davon, die Dividende je Aktie in den kommenden Jahren konsequent und mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen zu lassen. Ermöglichen soll das ein operatives Wachstum auf um Sondereffekte bereinigter Basis. Dass man hier auf einem guten Weg ist, zeigt zum Beispiel das anvisierte operative Ergebnis je Aktie von 13,4 Mrd. Euro. Mit einem solchen Wert dürfte man durchaus in der Lage sein, sich seine Dividende konsequent weiter leisten zu können.

Bei der DAX-Aktie Allianz gibt es jedoch mehr. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 9 könnte 11 % Gewinnrendite und mit einem moderaten Wachstum auch mehr bedeuten. Auch Aktienrückkäufe scheinen eine weitere Option zu sein, in diesem Jahr kauft das Management jedenfalls für eine Milliarde Euro eigene Anteilsscheine zurück. Das kann ebenfalls langfristig-orientiert das Renditepotenzial weiter steigern. Im Endeffekt ist die Aktie für mich zu preiswert für das (bereinigte) Wertversprechen, das der DAX-Versicherer derzeit gibt.

Interessante Ausgangslage!

Wer 1.000 Euro in die DAX-Aktie der Allianz investiert, der kauft zumindest keine teure Aktie. Mit einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9 und 6,5 % Dividendenrendite ist die Ausgangslage sogar eher preiswert. Zwar mag es vereinzelte Gründe dafür geben. Aber für mich preist der breite Markt eher die kurzfristigen, einmaligen Risiken ein. Nicht jedoch das langfristige Potenzial und die mögliche Rückkehr zu alter Stärke.

Kann der Versicherer jedoch wieder in diese Richtung performen, so dürfte eine deutlich höhere Bewertung möglich sein. Sowohl Kursperformance als auch Dividendenrendite können daher zwei mögliche Renditequellen sein.

