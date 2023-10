Ich bleibe dabei: Die Allianz-Aktie macht dich wohl nicht zum Millionär

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) macht dich nicht zum Millionär: Damit habe ich dich vielleicht schon einmal provoziert. Aber versteh‘ mich bitte nicht falsch: Das heißt weiterhin nicht, dass die DAX-Dividendenaktie kein Kauf ist. Ganz im Gegenteil: Es handelt sich mittlerweile sogar um eine meiner größeren Positionen.

Ich meine mit dieser Aussage einfach bloß, dass die Allianz-Aktie eher ein Value-Profil besitzt und solide Renditen generiert. Das heißt: Es ist ein Vermögensaufbau möglich. Allerdings wirst du deinen Einsatz nicht in fünf Jahren verzehnfachen. Oder so etwas. Das würde mich jedenfalls sehr wundern.

Sehen wir uns trotzdem an, warum die Allianz-Aktie eine interessante Wahl sein könnte. Das Gesamtrenditepotenzial erscheint jedenfalls nicht unattraktiv. Schließlich muss unser Ziel nicht immer gleich sein, dass wir die Eins mit den sechs Nullen erreichen.

Allianz-Aktie: Nicht Millionär, aber solide Renditen

Wer die Allianz-Aktie heute kauft, der erwirbt die Anteilsscheine zu einer vergleichsweise preiswerten Bewertung. Gegenwärtig liegt das 2023er Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Wert von voraussichtlich knapp über 10. Außerdem erhalten wir über 5 % Dividendenrendite. Bedeutet für den smarten Investor: Das Gesamt- oder Gewinnrenditepotenzial dürfte um einen Wert von 9 % bis 10 % pro Jahr liegen. Zumindest, wenn wir operative Stagnation voraussetzen.

Derzeit rechnet die Allianz-Aktie jedoch mit einem moderaten Wachstum. Im Jahr 2023 soll das operative Ergebnis bei einem Wert von 14,2 Mrd. Euro. Dabei dürfte die Schwankungsbreite, die für gewöhnlich bei plus/minus einer Milliarde Euro liegt, eher um den höheren Wert kreisen und mindestens den Mittelwert erreichen. Es riecht daher durchaus nach einem Rekordergebnis.

In den kommenden Jahren könnte es bei der Allianz-Aktie noch weitere Zuwächse geben. Das Geschäftsmodell als Versicherer mag etwas zyklischer sein. Hier gilt es, den derzeitigen Stand zu halten. Insbesondere das Asset Management rund um Allianz Global Investors und PIMCO profitiert derzeit jedoch von steigenden Zinsen im Anlagengeschäft. Sofern die aktuelle Markt- und Zinslage so bliebe, könnte das in den nächsten Jahren noch moderate Zuwächse bieten.

Wir sehen daher: Die Möglichkeit, dass sich die fundamentale Bewertung weiterhin vergünstigt. Wobei sie bei einem KGV von ca. 10 sowieso schon nicht zu teuer ist. Außerdem könnte die Dividende je Aktie weiter steigen und der Aktienkurs scheint auch noch etwas Aufholpotenzial zu besitzen. Das alles macht uns als Investoren vielleicht nicht zum Millionär. Zumal die Marktkapitalisierung bei momentan 90 Mrd. Euro liegt, was ebenfalls nicht gerade klein ist. Aber es könnten mittel- bis langfristig Gewinn- und Gesamtrenditen von 10 % oder mehr pro Jahr winken.

Weniger Risiko für eine solide Rendite

Die Allianz-Aktie ist daher nicht die Investition, bei der wir für eine großartige Chance ein ebenso großes Risiko eingehen müssen. Es ist eher die Value-Aktie mit einem etablierten Geschäftsmodell und einem langfristig soliden Renditepotenzial. Wobei die fundamentale Bewertung vergleichsweise günstig erscheint. Wer als Investor nach genau so einem Gesamtpaket sucht, der ist bei einem vielversprechenden Namen gelandet.

Wie gesagt: Die Allianz-Aktie macht dich vermutlich nicht so schnell zum Millionär. Aber sie hilft dir auf dem Weg dorthin und ist womöglich sogar ein entscheidendes Mosaikteilchen für eine solide Gesamtrendite. Reicht dir das? Dann riskiere ruhig einen näheren Blick.

Der Artikel Ich bleibe dabei: Die Allianz-Aktie macht dich wohl nicht zum Millionär ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.



Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023