Icelandair hf Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Icelandair Hf-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,75 ISK liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,365 ISK liegt und damit einen Abstand von -22 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,32 ISK, was einer Differenz von +3,41 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen fällt das Gesamturteil daher ebenfalls "Neutral" aus.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Icelandair Hf eher neutral, wobei an vier Tagen positive Themen und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die Icelandair Hf-Aktie liegt bei 20 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkauft noch überverkauft Situation, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für die Icelandair Hf-Aktie. Daher wird sie für diese Faktoren als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.