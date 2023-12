Icelandair hf Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Icelandair Hf. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 39,53 liegt, was auch hier auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei Icelandair Hf gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung, was auf eine negative Tendenz hindeutet. Diese Veränderung basiert auf den Einschätzungen in den sozialen Medien. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird Icelandair Hf daher in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Icelandair Hf-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -24,43 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt insgesamt eine besonders positive Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der RSI auf beiden Basiswerten eine neutrale Bewertung ergibt, das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als negativ bewertet werden und die charttechnische Analyse zu gemischten Ergebnissen führt. Die Anleger-Stimmung hingegen wird als positiv eingestuft.